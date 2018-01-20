Певица Вера Брежнева практически никогда не выкладывает в свой микроблог снимки с супругом. Но в честь Международного дня объятий артистка все-таки сделала исключение.

Обычно Вера Брежнева скрывает подробности своих отношений с мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе. Однако на днях певица опубликовала в Stories своего Instagram очень нежный снимок с возлюбленным, дав фолловерам понять, что в ее семье все хорошо.

На фото Вера прижалась к плечу Константина, а он целует ее волосы.