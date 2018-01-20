Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с мужем Константином Меладзе
Константин Меладзе и Вера Брежнева в «Новогодней ночи на Первом»
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Певица Вера Брежнева практически никогда не выкладывает в свой микроблог снимки с супругом. Но в честь Международного дня объятий артистка все-таки сделала исключение.
Обычно Вера Брежнева скрывает подробности своих отношений с мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе. Однако на днях певица опубликовала в Stories своего Instagram очень нежный снимок с возлюбленным, дав фолловерам понять, что в ее семье все хорошо.
На фото Вера прижалась к плечу Константина, а он целует ее волосы.
В комментариях к последнему посту Брежневой подписчики оставили массу комплиментов и пожеланий долгих лет счастья. Напомним, Вера вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. У пары пока нет общих детей, но композитор с удовольствием воспитывает дочерей супруги от предыдущих отношений.