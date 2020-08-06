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«Вдвоем и горе не беда, и это не конец»: Исхаков посвятил Гагариной нежное стихотворение

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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Starface

42-летний фотограф Дмитрий Исхаков посвятил трогательные строки супруге, 33-летней певице Полине Гагариной, с которой они сейчас собираются разводиться.

После того, как появились первые слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, супруг певицы все чаще пытается публично выразить свои нежные чувства к ней и намекнуть на то, что он не хочет расставаться. На этот раз Дмитрий посвятил Полине стихотворение, в котором рассказал о своих чувствах, красноречиво отметив в финале, что «это не конец».

Фото: Instagram Дмитрия Исхакова

К слову, на днях Полина Гагарина дала интервью, в котором прокомментировала свое отношение к семейной жизни и разводам. «Я не прагматичный, а романтичный человек. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто заведомо готов к концу. Можно тогда вообще не выходить замуж, наверное», — призналась Полина в эфире шоу «Конечно, Вася!». Если бы она сама решила заключить такой контракт с супругом, то вписала бы в него одну фразу: «Претензий друг к другу не имеем».

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. В апреле 2017 года певица подарила мужу дочь Мию. В июне 2020 года Исхаков на своей странице в Instagram сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с Дмитрием из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.

Фото: Instagram, starface, globallookpress

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