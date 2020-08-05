Полина Гагарина – о брачном контракте: «Претензий друг к другу не имеем»

Ведущие нового проекта Юлия Барановская, Жанна Левина-Мартиросян и Наталья Краснова поинтересовались у своей гостьи, как она относится к брачному контракту и заключала ли она его, когда выходила замуж. «Я не прагматичный, а романтичный человек. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто заведомо готов к концу. Можно тогда вообще не выходить замуж, наверное», — призналась Полина. Если бы она сама решила заключить такой контракт с супругом, то вписала бы в него одну фразу: «Претензий друг к другу не имеем».

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что Полина Гагарина разводится с супругом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. В отличие от артистки, ее бывший избранник более откровенен с фолловерами: «Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все». Отметим, что на днях в Сети появились слухи о новых отношениях фотографа — папарацци «поймали» Исхакова в компании бизнесвумен Екатерины Грациановой.