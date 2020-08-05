Полина Гагарина – о брачном контракте: «Претензий друг к другу не имеем»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
33-летняя Полина Гагарина не любит говорить о личной жизни, заявляя, что все личное и семейное должно оставаться в семье. Именно поэтому три года назад артистка приняла решение не афишировать свою беременность. «Я страшно не хотела, чтобы были фотографии меня на серьезном сроке. Я работала до восьмого где-то месяца, такой поющий колобок, но просила соблюдать конфиденциальность. Я не хотела фотографий. В интернете много фотографий меня в первую беременность, которые используются как реклама похудения. Только то, что я там на шестом месяце (беременности – прим.ред.), никто не указывает», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Конечно, Вася!».
Ведущие нового проекта Юлия Барановская, Жанна Левина-Мартиросян и Наталья Краснова поинтересовались у своей гостьи, как она относится к брачному контракту и заключала ли она его, когда выходила замуж. «Я не прагматичный, а романтичный человек. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто заведомо готов к концу. Можно тогда вообще не выходить замуж, наверное», — призналась Полина. Если бы она сама решила заключить такой контракт с супругом, то вписала бы в него одну фразу: «Претензий друг к другу не имеем».
Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что Полина Гагарина разводится с супругом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. В отличие от артистки, ее бывший избранник более откровенен с фолловерами: «Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все». Отметим, что на днях в Сети появились слухи о новых отношениях фотографа — папарацци «поймали» Исхакова в компании бизнесвумен Екатерины Грациановой.
Фото: Global Look Press
Видео: Instagram/@isxakov
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