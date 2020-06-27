Поклонники заподозрили, что Гагарина ушла от Исхакова из-за другого мужчины

В последнее время у поклонников Полины Гагариной много поводов для переживаний. Буквально несколько дней назад муж исполнительницы фотограф Дмитрий Исхаков признался, что они с женой больше не живут вместе. О причинах расставания он не сообщил, поэтому фанаты певицы продолжают строить самые разные теории.

В субботу, 27 июня, в Telegram-канале «Только никому...» появились фото, на которых девушка, очень похожая на Полину, проводит время с молодым человеком. Пара мило беседует у бара.