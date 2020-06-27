Поклонники заподозрили, что Гагарина ушла от Исхакова из-за другого мужчины
Фото: Globallookpress/Komsomolskaya Pravda
В последнее время у поклонников Полины Гагариной много поводов для переживаний. Буквально несколько дней назад муж исполнительницы фотограф Дмитрий Исхаков признался, что они с женой больше не живут вместе. О причинах расставания он не сообщил, поэтому фанаты певицы продолжают строить самые разные теории.
В субботу, 27 июня, в Telegram-канале «Только никому...» появились фото, на которых девушка, очень похожая на Полину, проводит время с молодым человеком. Пара мило беседует у бара.
Как зовут мужчину, который запечатлен на снимках, поклонники не знают, но предполагают, что это может быть саунд-продюсер ChinKong, который ранее работал с Гагариной над созданием нескольких песен.
Полина Гагарина - известная российская певица, выпускница «Фабрики звезд-2». Она представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место. Певица дважды была замужем. Первым супругом исполнительницы стал актер Петр Кислов, за которого Гагарина вышла в 2007 году. Совсем скоро на свет появился их общий сын Андрей. Брак просуществовал три года. В 2014 году Полина решилась выйти замуж второй раз. На этот раз ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. В апреле 2017 года певица снова стала мамой - в семье родилась дочь Мия. В июне Исхаков на своей странице в Инстаграм сообщил, что они с Гагариной больше не живут вместе, но продолжают вместе заботиться о детях. Похоже, второй брак певицы в скором времени тоже может закончиться разводом. Гагарину ранее также подозревали в романе и певцом Эмином, но сам исполнитель эту информацию опроверг.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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