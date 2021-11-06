Вдовец Шаляпин не против жить за счет богатых женщин: «Я бы не отказался побыть альфонсом»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shalyapin_official/Instagram
Прохор несколько лет прожил в браке с состоятельной бизнесвумен Ларисой Копенкиной, а также был женат на миллионерше Татьяне Клаудии Девис, которая скончалась от коронавируса спустя месяц после свадьбы. Все женщины Шаляпина зарабатывали значительно больше него и могли себе позволить дорогие путешествия, машины и недвижимость. А импозантный брюнет то и дело оказывался рядом с ними. Но любую связь между его чувствами и банковскими счетами экс-жен Прохор отрицает.
«Я себя альфонсом не считаю. Если бы я был настоящим классическим альфонсом, то я бы весь этот курятник на телевидение не таскал за собой. Я бы себе красивенько альфонсировал, клипы снимал, на машинах разъезжал. Я вам больше скажу, я бы не отказался побыть альфонсом, если бы мне что-то подарили, сделали для меня», — откровенно рассказал артист в программе «Однажды...» на канале НТВ.
Артист не раз отмечал, что зарабатывает благодаря своим выступлениям и гастролям, а деньги богатых избранниц его не интересуют. Так, Шаляпин решил не претендовать на наследство покойной супруги из уважения к ее родителям. Но далеко не все верят искренности артиста, который то и дело становиться гостем очередного ток-шоу, посвященного его прошлым отношениям. Многие обвиняют Прохора в хайпе и зарабатывании денег на своих скандальных связях с обеспеченными женщинами.
Фото и видео: Instagram