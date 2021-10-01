Мать Прохора Шаляпина рассказала, как он поступит с наследством покойной жены
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Фото: @shalyapin_official/Instagram
42-летняя миллионерша и супруга артиста Татьяна Клаудиа Девис через несколько дней после свадьбы впала в кому от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Женщина не смогла побороть болезнь и скончалась в больнице 30 сентября.
Несмотря на солидное состояние бизнесвумен, оценивающееся в миллионы долларов, Шаляпин не собирается претендовать на наследство.
Об этом сообщила мать певца Елена Колесникова изданию News.ru: «Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: "Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям"».
Елена отметила, что артист находится в состоянии шока и пока не может поверить в случившееся. «Прохор долгое время был на связи с женой, а потом связь прекратилась, и он общался только с родителями Татьяны. Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует».
Прохор сообщил о смерти жены в своем Instagram. Он также поблагодарил подписчиков за слова поддержки и рассказал, что вся семья боролась за жизнь Татьяны и до последнего верила в ее скорейшее выздоровление.
Фото и видео: Instagram