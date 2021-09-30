42-летняя жена Прохора Шаляпина скончалась от ковида через месяц после свадьбы

42-летняя супруга жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал НеМалахов.

В больницу она попала почти сразу после свадьбы, и врачи диагностировали у нее обширное поражение легких. Женщину положили на аппарат ИВЛ, и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

Сам музыкант подтвердил печальную новость в своем личном блоге.

«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить , но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», - написал Шаляпин.