42-летняя жена Прохора Шаляпина скончалась от ковида через месяц после свадьбы
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Фото: @shalyapin_official
42-летняя супруга жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал НеМалахов.
В больницу она попала почти сразу после свадьбы, и врачи диагностировали у нее обширное поражение легких. Женщину положили на аппарат ИВЛ, и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.
Сам музыкант подтвердил печальную новость в своем личном блоге.
«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить , но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», - написал Шаляпин.
«С 29 августа она в коме под аппаратами. Таня больна с 3 августа, с 9 августа находится в госпитале Лос-Анджелеса», - ранее прокомментировал Шаляпин болезнь супруги.
Для того, чтобы узнать прогноз на выздоровление супруги, музыкант обращался к астрологам.
«Болезнь Татьяны — не пиар, как думают некоторые. Супруга действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии... Верю в нее. Мне все астрологи говорят, что она выкарабкается», - добавил он.
Фото: Instagram