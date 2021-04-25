Вдова Грачевского дала обет безбрачия: «Моим мужем останется Боря»

В своем Instagram девушка устроила интерактив для подписчиков. В рубрике «вопрос-ответ» она ответила на самые интересные вопросы фолловеров. Так, один из них спросил, планирует ли женщина выходить замуж в будущем. На это вдова создателя «Ералаша» лаконично ответила: «Нет, моим мужем останется Боря».

Екатерина также призналась, что очень сильно скучает по мужу. Она часто посещает его могилу на Троекуровском кладбище.

Белоцерковская рассказала, что сейчас ее жизнь больше похожа на существование, но она продолжает бороться и идти дальше. «Ради детей жить. Сложно, но нужно!», — написала Екатерина.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. Организм «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.