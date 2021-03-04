Бывшая жена Бориса Грачевского срочно покинула телешоу после обвинений в изменах

Гости программы обвинили Анну в изменах и шантаже. Бывшая супруга прожила с Грачевским четыре года. Брак распался, когда появились новости об изменах Анны. Не простив предательства, Борис развелся с Анной, а в интервью говорил о ней преимущественно негативно. Он благодарил ее только за рождение дочери Василисы. При этом Анна уточнила, что знаменитость с самого начала не испытывал к ней сильных чувств. «Я его любила, а он позволял себя любить. И с чего вы взяли, что мы разошлись из-за измен? С чего взяли, что измены вообще были?» - сказала она.

Ранее Анна рассказала, что вдова знаменитости Екатерина Белоцерковская попросила ее вступить в наследство. Прошло почти два месяца с момента смерти Грачевского. Так как сценарист не оставил завещания, наследство должны разделить многочисленные родственники.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.