Вдова Грачевского упала в обморок на вечере памяти покойного мужа
Фото: @belotserkovskaia_official / Instagram
Екатерине стало плохо в зале, после чего друзья и коллеги под руки помогли покинуть помещение. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Вдова не смогла смотреть и слушать, как в зале его друзья и коллеги вспоминают режиссера. Екатерина Белоцерковская в последнее время сдружилась с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой и провела большую часть того вечера. Виталина добавила в эфире: «Я только из-за нее сегодня пришла. Мы несколько раз переписывались. Она поддерживала меня в моей ситуации. Мы не делали это публично».
Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. Организм «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.
Ранее бывшая жена кинорежиссера и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна выбежала из студии телешоу после обвинений в изменах и шантаже. Гостья телеканала хотела рассказать, как сильно любила экс-супруга, но ее слова многими близкими друзьями Грачевского были восприняты в штыки. Они начали критиковать и оскорблять женщину, ей пришлось покинуть шоу.
Фото: @belotserkovskaia_official / Instagram
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