Астролог Василиса Володина рассказала, что ждать 14 февраля.

Брак астролога Василисы Володиной вполне можно отнести к самым крепким в шоу-бизнесе. С Сергеем они вместе с 1995 года, и до сих пор в семье царят нежность и взаимопонимание . Фотография, которую опубликовала Василиса на днях, демонстрирует полную идиллию в паре.

Подписчики Василисы полностью доверяют ее прогнозам, ведь она уже прогнозировала как приятные, так и неприятные события. На этот раз звезда Первого канала попыталась предугадать, что всех нас ждет 14 февраля.

«Совсем скоро, ночью 11 февраля, Венера перейдет из знака Водолея в знак Рыб. Всем нам немедленно захочется больше тепла и нежности. Голова готова будет отключиться, а на первый план выйдут эмоции, и это прекрасно! Давайте наслаждаться чувствами, захлестывающими через край, и раскрашивать жизнь потрясающими цветами наших переживаний», — написала она.

Осторожность стоит проявлять тем, у кого в личном гороскопе Нептун аспектирует Венеру, тем, кто попадает в группу VN бесплатного прогноза-2018 на сайте Василисы, а также тем, кто в размещенном там же «Любовном прогнозе на 2018 год» обнаружил у себя доминанты «Иллюзорная цель», «Под грузом эмоций», «Разочарование», «Разрушительная страсть».

«Используйте последние денечки Венеры в Водолее для того, чтобы обсудить вопросы свободы в паре, узнать что-то новое о своем возлюбленном или, например, познакомиться с его друзьями. С 11 февраля тайны перестанут разгадываться, и секреты открываться», — посоветовала она.

Фото: instagram