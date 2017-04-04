Несколько минут назад астролог Василиса Володина опубликовала в своем блоге соболезнования пострадавшим от взрыва в Санкт-Петербурге. «Печальный день. После таких событий вся остальная жизнь как будто теряет смысл на время. Соболезную семьям, близким, друзьям», — написала она и предупредила, в какие дни нужно быть осторожнее.

День, в который прогремел взрыв, согласно предсказанию «2017. Картина года» на сайте Володиной, отмечен как очень напряженный с точки зрения глобальных экономических, политических и военных процессов, и напряженный в графике наиболее вероятных моментов возникновения критических ситуаций (переломные точки глобальных процессов, форс-мажоры, аварии, теракты).

Текущий сложный период продлится до 7 апреля. «Следующие даты в зоне внимания – с 7 мая по 2 июня. Особенно в районе 9 мая +- несколько дней и в последних числах мая», — предостерегла Василиса.

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)Апр 3 2017 в 1:18 PDT

Фото: instagram.com