Валерия в объемной джинсовой куртке и жемчужном колье порассуждала о лучших качествах мужчин

Исполнительница «Часиков» позирует в оверсайз джинсовке и в белой классической футболке. А завершили ее образ броские серьги с большими драгоценными камнями, золотая цепочка и стильное жемчужное колье — аксессуары истинной леди.

В новом посте артистка поразмышляла о качествах мужчин, на которые она в первую очередь обращает внимание.

«Девочки, какие главные качества вы цените в мужчинах? Мне кажется, что самое важное из всех - это великодушие, снисходительность к чужим слабостям, недостаткам, в этом проявляется и внутренняя сила, и доброта, и мудрость», – написала Валерия. И тут же обратилась к подписчицам: «Пишите, что вы думаете по этому поводу».