Валерия в объемной джинсовой куртке и жемчужном колье порассуждала о лучших качествах мужчин
Исполнительница «Часиков» позирует в оверсайз джинсовке и в белой классической футболке. А завершили ее образ броские серьги с большими драгоценными камнями, золотая цепочка и стильное жемчужное колье — аксессуары истинной леди.
В новом посте артистка поразмышляла о качествах мужчин, на которые она в первую очередь обращает внимание.
«Девочки, какие главные качества вы цените в мужчинах? Мне кажется, что самое важное из всех - это великодушие, снисходительность к чужим слабостям, недостаткам, в этом проявляется и внутренняя сила, и доброта, и мудрость», – написала Валерия. И тут же обратилась к подписчицам: «Пишите, что вы думаете по этому поводу».
Девушки написали в комментариях свои варианты: «Самое главное - ум. Если мужчина умный, то великодушие, снисходительность и доброта обязаны приложиться», «А я считаю важным - умение отвечать за собственные слова и поступки», «Мне кажется, что главное качество - честность», «Способность решать проблемы, не делая больно окружающим. Вот самое важное», - ответили они.
А какие качества в мужчинах цените вы? Рассказывайте в комментариях!
Фото и видео: Instagram Валерии
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