Кокетка Валерия очаровала поклонников образом в романтичном платье и в шляпке

Валерия очаровала своих поклонников очень нежным образом. В своем Instagram она опубликовала фотографию в винтажном белом платье и женственной соломенной шляпке.

В подписи к посту певица рассуждает о том, как важно работать над отношениями.

«Сегодня все хорошее, что происходит со мной, я ценю ещё больше, благодарна за каждое счастливое мгновение моей жизни. Вроде бы, живём вместе с мужем уже 17 лет, но сейчас в наших отношениях больше романтики, чем когда бы то ни было, и это настроение создаём мы себе сами», — пишет Валерия.