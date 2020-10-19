Кокетка Валерия очаровала поклонников образом в романтичном платье и в шляпке
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Валерия очаровала своих поклонников очень нежным образом. В своем Instagram она опубликовала фотографию в винтажном белом платье и женственной соломенной шляпке.
В подписи к посту певица рассуждает о том, как важно работать над отношениями.
«Сегодня все хорошее, что происходит со мной, я ценю ещё больше, благодарна за каждое счастливое мгновение моей жизни. Вроде бы, живём вместе с мужем уже 17 лет, но сейчас в наших отношениях больше романтики, чем когда бы то ни было, и это настроение создаём мы себе сами», — пишет Валерия.
Поклонники Валерии согласились с ней, и оценили ее стильный образ, отметив, что она всегда вдохновляет.
«Милая красавица, нежный образ, Вам идёт!», «Валерия! Это же хорошо! Детей вырастили ! Выучили! Уже все взрослые! Надо и для себя пожить», «Красивая, лучезарная, восхитительная и очень талантливая Валерия! Счастья Вам!», «Лера, вы, пожалуй, единственная звёздная пара, на которую приятно смотреть, и показываете пример семейных ценностей!!))», «Восхищаюсь! настоящая любовь зреет и развивается только с годами, ещё больше вашей семьи солнечных, сказочных и прекрасных моментов, пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем», — пишут поклонники Валерии.
Фото и видео: Instagram Валерии
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