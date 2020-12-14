Валерия в жакете цвета лимона и золотых казаках произвела фурор в Сети

Звезда эстрады выстроила аутфит вокруг ультраяркого жакета в клетку виши, сыгравшей на контрасте белого и лимонного желтого. Деталь дополнена акцентной золотистой фурнитурой, цитирующей винтажные мотивы. В рифму к ней — стильные джинсы-клеш из светлого денима (в духе тех, что носили в восьмидесятых). Разбавили look казаки из мерцающей кожи в оттенке золотистый металлик, а утеплить его Валерия взялась с помощью любимой шубы-«Чебурашки» молочного цвета. В завершение — сразу две сумки: одна — небольшая, в тон верхней одежде, а вторая — максимально вместительная, для всего необходимого перед концертом.

Поклонники не скупились на комплименты для любимой звезды. «Очаровашка!», «Какая солнечная!», «Городская модница», «Красавица!», «Самая-самая», «Яркая и красивая», — пишут в комментариях. О других стильных образах Валерии читайте на Passion.ru.