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Валерия в жакете цвета лимона и золотых казаках произвела фурор в Сети

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Валерия показала стильный образ с клешами и жакетом лимонного цвета

Фото: Instagram @valeriya

Валерия показала закулисье перед выступлением в своем Instagram, а заодно — похвасталась новым эффектным образом. 52-летняя певица добавила летние оттенки в зимний образ и произвела фурор в Сети.

Звезда эстрады выстроила аутфит вокруг ультраяркого жакета в клетку виши, сыгравшей на контрасте белого и лимонного желтого. Деталь дополнена акцентной золотистой фурнитурой, цитирующей винтажные мотивы. В рифму к ней — стильные джинсы-клеш из светлого денима (в духе тех, что носили в восьмидесятых). Разбавили look казаки из мерцающей кожи в оттенке золотистый металлик, а утеплить его Валерия взялась с помощью любимой шубы-«Чебурашки» молочного цвета. В завершение — сразу две сумки: одна — небольшая, в тон верхней одежде, а вторая — максимально вместительная, для всего необходимого перед концертом.

Поклонники не скупились на комплименты для любимой звезды. «Очаровашка!», «Какая солнечная!», «Городская модница», «Красавица!», «Самая-самая», «Яркая и красивая», — пишут в комментариях. О других стильных образах Валерии читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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