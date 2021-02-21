Валерия призналась, что ее чуть не убил экс-возлюбленный

Звезда опубликовала пост, в котором рассказала о том, как ее шокировала одна история. «Бывший парень 3.5 часа убивал 23-летнюю Веру Пехтелеву. Несколько часов соседи звонили в полицию, умоляли приехать, но полицейские не приезжали. В итоге соседи сами взломали ломом железную дверь, но было уже поздно. За это время Владислав Канюс нанес Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. В конечном итоге он задушил Веру шнуром от утюга»,– с ужасом написала Валерия.