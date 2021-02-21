Валерия призналась, что ее чуть не убил экс-возлюбленный
Фото: @valeriya/ Instagram
Звезда опубликовала пост, в котором рассказала о том, как ее шокировала одна история. «Бывший парень 3.5 часа убивал 23-летнюю Веру Пехтелеву. Несколько часов соседи звонили в полицию, умоляли приехать, но полицейские не приезжали. В итоге соседи сами взломали ломом железную дверь, но было уже поздно. За это время Владислав Канюс нанес Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. В конечном итоге он задушил Веру шнуром от утюга»,– с ужасом написала Валерия.
В комментариях начались громкие обсуждения, на которые знаменитость старалась отвечать. Так, в ответах некоторым подписчикам она призналась, что тоже чуть было не стала жертвой бывшего молодого человека.
Фото: @valeriya/ Instagram
Певица рассказала пользователям Сети, что в ее жизни была похожая ситуация, которая могла обернуться для нее настоящей трагедией.
Фото: @valeriya/ Instagram
Артистка призвала государство внимательнее изучить ситуацию и вынести правильное решение в отношении наказания убийцы.
К слову, совсем недавно мы писали, что Валерия удивила подписчиков и блеснула в кружевной блузе и шелковой юбке. Звезда не перестает поражать суперспособностью улавливать остромодные тренды и выстраивать вокруг них эффектные образы.
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Фото: Instagram
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