Валерия показала растрепанное селфи и собрала комплименты фанатов: «Ветер — лучший стилист»
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Певица Валерия поделилась с поклонниками забавной и милой фотографией. Во время прогулки ветер растрепал ее волосы, и в таком виде она себя сфотографировала.
«Сами стилисты часто шутят, что ветер — лучший парикмахер. А вы согласны с этим?», — подписала артистка растрепанное селфи.
«Сколько бы ни было лет, а Лерочка все так же хорошо выглядит, как девочка. Года ее не старят, а наоборот она выглядит моложе. Хотя забавно: девочка, у которой трое детей. Что сказать? Милая — и все тут», «Да, в вашем случае ветел определенно лучший стилист», «Конечно, вы прекрасны», «Природа шикарна во всех проявлениях», «Какие глаза. Я тону в ваших глазах. Небесный цвет!Невыносимо красивая», «Да! А счастье — лучший визажист! Удивительные глаза», «Ветер — лучший парикмахер, а влага — враг. А вы прекрасны», — откликнулись подписчики Валерии.
Ранее стало известно, что 21-летний сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение руки и сердца избраннице и она сказала «да».
Фото и видео: Instagram Валерии
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