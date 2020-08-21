Валерия показала растрепанное селфи и собрала комплименты фанатов: «Ветер — лучший стилист»

Певица Валерия поделилась с поклонниками забавной и милой фотографией. Во время прогулки ветер растрепал ее волосы, и в таком виде она себя сфотографировала.

«Сами стилисты часто шутят, что ветер — лучший парикмахер. А вы согласны с этим?», — подписала артистка растрепанное селфи.