Как носят экстремально глубокие декольте Нетребко, Валерия и другие звезды за 40

Звезды частенько экспериментируют с глубиной выреза, и порой так, что смотреть в глаза действительно трудно. Среди любительниц «опасных» декольте оказались Анна Нетребко и Елена Подкаминская, а Наталью Бочкареву и Анну Семенович и вовсе трудно представить без этой детали. Смотрим, как известные модницы носят модное оружие для охоты на сердца поклонников!