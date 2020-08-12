Как носят экстремально глубокие декольте Нетребко, Валерия и другие звезды за 40
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Открывает наш топ знаменитых красавиц Валерия, которая всегда попадает в тренд, но при этом предпочитает сдержанные декольте. Восторг у фанатов вызвал один из недавних аутфитов певицы, выстроенный вокруг маленького черного платья-комбинации и белоснежного блейзера. Вырез компенсирован ярким акцентом — золотистым колье-чокером.
Анна Нетребко постоянно удивляет своими образами на концертах и в жизни. Собираясь на гастроли в Рим, 48-летняя оперная дива взяла с собой блестящее макси-платье, расшитое мерцающими пайетками. Скромный низ балансирует весьма интригующий вырез.
Елена Подкаминская взбудоражила Сеть кадрами в эффектном наряде, который подчеркнул стройную фигуру актрисы на все сто. Звезда сериала «Кухня» позирует в клешах из темного денима, дополненных дерзким черным корсетом с пуш-ап эффектом. Финальный штрих — пара босоножек на массивных каблуках и платформе.
Королевой экстремальных вырезов по праву можно назвать Наталью Бочкареву. 25 июля актриса отметила 40-летний юбилей и вошла в новую декаду с самыми яркими нарядами. Звезда сериала «Счастливы вместе» будоражит фанатов смелыми декольте и «хищными» принтами. Один из секретных приемов —бра с перекрещивающимися стрепами.
Анна Семенович захватила не одно мужское сердце своим обезоруживающим декольте. Певица зачастую использует V-образные вырезы и броские принты, хотя и эти приемы не отвлекают внимание от форм.
43-летняя Инна Маликова ведет активный образ жизни и всегда находит время для тренировок в плотном графике. Потому и не упускает возможности блеснуть изгибами в коротких шортах и крошечных облегающих топах.
Есть чем похвастаться и Екатерине Одинцовой: телеведущая дефилирует в купальниках по своему дачному участку, а для крупных планов использует отвлекающий маневр — ярко-красную помаду.
Жгучая брюнетка Тина Канделаки показала, как носить цвет острого перца. Обязательно — с головокружительным разрезом от бедра, не менее провокационным декольте и черным кружевом.
Еще один беспроигрышный тренд из звездных Instagram — полупрозрачные наряды. Смотрим, как их носят Оксана Федорова, Лиза Арзамасова, Юлия Пересильд и другие знаменитые модницы!
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!