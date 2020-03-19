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Валерия, Николай Басков и другие звезды поздравили Надежду Бабкину с 70-летием и показали редкие фото с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина

Фото: Instagram

Артисты посвятили юбилярше теплые слова и пожелали ей долгой творческой жизни.

Надежда Бабкина отмечает 70-летний юбилей. В день рождения народная артистка поблагодарила всех за поздравления, отметив, что с утра ее телефон разрывается от звонков.

«Сегодня мне семь-ноль! Дорогие мои, как же приятно, что с самого утра телефон трезвонит без умолку, такое большое количество близких людей хотят поздравить в такой важный для меня день! Не могу ответить всем в соцсетях несмотря на то, что очень хочется! Хочу поблагодарить каждого из вас, за искренние теплые слова. Отдельное спасибо хочу сказать Первому каналу. Ребята, вы крутые! Спустя время, когда мы увидимся на юбилейном концерте, я обязательно поблагодарю вас лично, глаза в глаза, так сказать! Люблю вас, дорогие! Будьте здоровы!», — написала Надежда Георгиевна в Instagram.

Коллегу и друга поздравили многие знаменитости и показали редкие фотографии с именинницей.

Николай Басков в поздравлении назвал Надежду Бабкину королевой русской песни, пронесшей через всю жизнь нашу национальную культуру.

«Огненная наша Надя, с днем рождения! Твоей энергией можно заряжать целые города. Как же везет тем, кто рядом с тобой, и, конечно, твоим преданным зрителям и слушателям. Будь здорова и счастлива!», — поздравила Валерия.

«Сегодня юбилей народной артистки России Надежды Бабкиной! Глядя на это фото 1995 года, понял, что мы знакомы с ней 25 лет! Она и сейчас энергична, молода! С железной, деловой хваткой. Своей энергией и жизнелюбием поддерживает огромное количество людей. Однажды мы даже были утверждены как вокальный дуэт в проекте «Две звезды». Будьте здоровы! Новых творческих успехов и открытий! С юбилеем! На фото — свадьба нашего товарища Сережи Шатунова, в те годы ведущего новостей.

Фото: Instagram

«Поздравляем с юбилеем Надежду Бабкину! Многолетняя дружба и любовь связывают нас всю жизнь! Астраханская казачка прошла долгий, тернистый путь до самой Москвы и доказала всем, что русская народная песня — это совсем не скучно! Создала одноименный фольклорный ансамбль, наконец построила театр «Русской Песни»!

Надежда, цвети и процветай, любимая, на радость всем друзьям и на зависть врагам! Ты добилась (и добивалась) всего сама на наших глазах, низкий поклон тебе от всех нас! Пусть в твоем доме царит любовь, будь здорова и счастлива, казачка Надя!

Люблю тебя всем сердцем, всей душой! Всегда твой Буй!», — присоединился к поздравлениям Александр Буйнов.

Фото: Instagram

На днях поклонники Надежды Бабкиной обсуждали ее забавный танец с Иваном Ургантом и изменившуюся внешность артистки.

Фото и видео: Instagram

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