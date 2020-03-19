Валерия, Николай Басков и другие звезды поздравили Надежду Бабкину с 70-летием и показали редкие фото с ней

Надежда Бабкина отмечает 70-летний юбилей. В день рождения народная артистка поблагодарила всех за поздравления, отметив, что с утра ее телефон разрывается от звонков.

«Сегодня мне семь-ноль! Дорогие мои, как же приятно, что с самого утра телефон трезвонит без умолку, такое большое количество близких людей хотят поздравить в такой важный для меня день! Не могу ответить всем в соцсетях несмотря на то, что очень хочется! Хочу поблагодарить каждого из вас, за искренние теплые слова. Отдельное спасибо хочу сказать Первому каналу. Ребята, вы крутые! Спустя время, когда мы увидимся на юбилейном концерте, я обязательно поблагодарю вас лично, глаза в глаза, так сказать! Люблю вас, дорогие! Будьте здоровы!», — написала Надежда Георгиевна в Instagram.