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Иван Ургант переоделся в платье Надежды Бабкиной ради челленджа: «Вы нашли свой стиль!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина в студии «Вечернего Урганта»

Фото: Instagram

Надежда Бабкина и Иван Ургант приняли эстафету от других знаменитостей.

В мире набирает обороты новый челлендж #FlipTheSwitchChallenge, во время которого мужчина и женщина танцуют, а после, словно по выключателю, меняются одеждой. Недавно этот оригинальный танец исполнила Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом.

После «вызов» подхватили в социальных сетях. И теперь Иван Ургант переоделся в одежду Надежды Бабкиной ради челленджа.

«Ваня, я считаю, что вы нашли свой стиль», «Ахахахах, вы в тренде. Я не могу, вы просто супер», «Я вас обожаю», «Бомба!», — написали в комментариях под видео.

Недавно Надежда Бабкина показала поклонникам фотографию с алыми губами, но нарвалась на критику за увлечение фотошопом. Иван Ургант делился с фанатами редкими фотографиями с супругой.

Фото и видео: Instagram

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