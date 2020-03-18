Иван Ургант переоделся в платье Надежды Бабкиной ради челленджа: «Вы нашли свой стиль!»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Надежда Бабкина и Иван Ургант приняли эстафету от других знаменитостей.
В мире набирает обороты новый челлендж #FlipTheSwitchChallenge, во время которого мужчина и женщина танцуют, а после, словно по выключателю, меняются одеждой. Недавно этот оригинальный танец исполнила Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом.
После «вызов» подхватили в социальных сетях. И теперь Иван Ургант переоделся в одежду Надежды Бабкиной ради челленджа.
«Ваня, я считаю, что вы нашли свой стиль», «Ахахахах, вы в тренде. Я не могу, вы просто супер», «Я вас обожаю», «Бомба!», — написали в комментариях под видео.
Фото и видео: Instagram
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