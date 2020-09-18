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Валерия показала остромодный образ с жакетом цвета печенья и широкими джинсами

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Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия блеснула в расслабленном осеннем образе, который выстроила вокруг самых актуальных деталей сезона. 52-летняя певица смешала power dressing, кэжуал, вестерн в один модный коктейль и собрала не одну сотню комплиментов.

Валерия пожелала поклонников хорошего дня и порадовала их новым эффектным look’ом. Артистка позирует в остромодных джинсах из светлого денима с необработанными низами. Свободный силуэт и длина, частично закрывающая обувь, цитируют моду девяностых. В миксе с ними — молочно-белая блузка с воротником а-ля жабо и приталенный блейзер цвета песочного печенья с обилием декоративных карманов. Завершили аутфит замшевые ботинки в духе вестерн нейтрального бежевого оттенка и пара лаконичных серег-колец.

Фото: Instagram @valeriya

Поклонники буквально осыпали любимую певицу восторженными комплиментами. «Вы шикарная! Во всем!», «Классная во всех смыслах — пример для подражания», «Стройная, красивая!», «Божественная!», «Ах, какая девочка! Восторг!», «Стройняшка и красавица», «Вы в отличной форме», «Валерия, вы — конфетка!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @valeriya

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