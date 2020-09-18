Валерия показала остромодный образ с жакетом цвета печенья и широкими джинсами

Валерия пожелала поклонников хорошего дня и порадовала их новым эффектным look’ом. Артистка позирует в остромодных джинсах из светлого денима с необработанными низами. Свободный силуэт и длина, частично закрывающая обувь, цитируют моду девяностых. В миксе с ними — молочно-белая блузка с воротником а-ля жабо и приталенный блейзер цвета песочного печенья с обилием декоративных карманов. Завершили аутфит замшевые ботинки в духе вестерн нейтрального бежевого оттенка и пара лаконичных серег-колец.