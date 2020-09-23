В Сети обсуждают селфи Валерии в очках-гигантах: «Ну и фары!»
Фото: Instagram @valeriya
В Сети обсуждают новый снимок Валерии, на котором артистка позирует в крупных солнцезащитных очках-пятиугольниках от Christian Dior. Ими звезда дополнила образ с брутальной курткой-косухой в духе девяностых, базовой белой футболкой и акцентными деталями — массивной подвеской-крестом на цепи и лаконичными серьгами-кольцами.
Фото: Instagram @valeriya
Фолловеры принялись критиковать образ Валерии, не жалея колких фраз и сравнений. «Вы тут похожи на маму Дяди Федора из Простоквашино», «Доброе утро, Тортилла», «Ой, ну снимите очки, пожалуйста», «Не пойдет. Очень-очень большие, ваше лицо слишком маленькое», «Очки — отдельно, Валерия — отдельно», «Ну и фары», «Клевые телевизоры», «Валерия, не обижайтесь, но очки вам не идут» — пишут в комментариях. Отбиваться от хейтеров взялись поклонники, осыпая певицу комплиментами: «Красавица!», «Валерия, вы прекрасны!», «Очки суперские», «Какая вы классная!», «Бомбическая!».
Фото: Instagram @valeriya
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