Валерий Меладзе признался, что не поет колыбельные маленькой дочери — и на это есть причина

Милые видео, которые публикуют в социальных сетях Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева со своей маленькой дочкой Агатой, производят огромное впечатление на поклонников, которые увлеченно следят за своими кумирами.

А в эфире программы «Вечерний Ургант» Валерий Меладзе раскрыл еще одну небольшую подробность своего отцовства.

Оказалось, он не поет малышке колыбельные — и на это есть объективная причина.

«Свои песни я ей пока не ставлю. Более того, когда укладываю Агату спать, не пою ей колыбельные. Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — признается музыкант.