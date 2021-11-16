Валерий Меладзе признался, что не поет колыбельные маленькой дочери — и на это есть причина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @meladzevalerian
Милые видео, которые публикуют в социальных сетях Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева со своей маленькой дочкой Агатой, производят огромное впечатление на поклонников, которые увлеченно следят за своими кумирами.
А в эфире программы «Вечерний Ургант» Валерий Меладзе раскрыл еще одну небольшую подробность своего отцовства.
Оказалось, он не поет малышке колыбельные — и на это есть объективная причина.
«Свои песни я ей пока не ставлю. Более того, когда укладываю Агату спать, не пою ей колыбельные. Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — признается музыкант.
Валерий восхищается своей маленькой дочерью, несмотря на то, что уже не один раз проходил через радости отцовства:
«Дочке семь месяцев. Она уже умеет ползать, садится и по тем звукам, которые она издает, мы можем понять, чего она хочет», — рассказывает он.
Напомним, что артист растит троих детей с супругой Альбиной Джанабаевой, а также помогает троим дочерям от первого брака.
Сам Меладзе ранее жаловался на снижение доходов из-за пандемии коронавируса:
«В этом году так все сумбурно. Поэтому все время сидим на чемоданах. Мы готовы к любой ситуации. Потому что это наша работа. Очень важно чувствовать, что ты нужен», — рассказал Валерий.
Фото: Instagram, Global Look press