Меладзе влез в долги из-за пандемии: «Радуюсь, что есть хоть какая-то работа»

«В этом году так все сумбурно. Поэтому все время сидим на чемоданах. Мы готовы к любой ситуации. Потому что это наша работа. Очень важно чувствовать, что ты нужен», — добавил Валерий.

Певец признался, что у него накопилось множество долгов по выступлениям перед своими зрителями. Ведь билеты на огромное количество концертов люди раскупали на несколько месяцев вперед. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране сложно сказать, получится ли у артиста в ближайшее время вернуться на сцену. «При этом мы задолжали нашим дорогим зрителям около 50 концертов, билеты на которые были проданы в январе, феврале и марте 2020 года. Обычно концерт объявляется за полгода. Такова специфика. Нужно заранее арендовать зал, начать продажу билетов. В разы выросла конкуренция. Поэтому организаторам в регионах живется очень несладко. Там, где разрешено заполнять зал на 50%, вместо одного концерта нам теперь надо дать два. А как разделить зрителей?».

Меладзе не теряет надежды, что вскоре сможет войти в привычный ритм. Несмотря на успешность Валерия, оставаться без заработка из-за невозможности делать свою работу очень непросто. «Вероятность того, что это случится в ближайшее время, минимальна. Но надежда нас не покидает. Я все равно радуюсь, что есть хоть какая-то работа».

Артист растит троих детей с супругой Альбиной Джанабаевой и помогает троим дочерям от первого брака. Поэтому деньги в семье Меладзе вопрос очень важный.