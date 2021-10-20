Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала, кто на самом деле помог ей пережить предательство мужа

Когда Меладзе осознала, что осталась наедине со своим личным горем, она начала искать пути решения. Даже три дочери экс-супругов на тот момент не догадывались о том, что происходит за закрытыми дверьми родительского брака. «Точка пробуждения была, когда нужно было себя собирать как-то в кучу, и сначала я металась и не знала, с чего начать. В какой-то момент я пришла к Матроне Московской, и. наверно, там была точка пробуждения. Оттуда начался путь моего знакомства с верой и с самой собой».

Ирина отметила, что нашла множество ответов на свои вопросы и смогла разобраться в себе именно в тот момент, когда пришла в церковь. «Приход к вере меня переформатировал, я стала другой. Природу мы не можем поменять, но у меня поменялся образ мыслей. Каждый свой поступок я всегда соизмеряю с небом. Появилась вертикаль, с которой ты понимаешь, правильно ты поступаешь или нет», — добавила Ирина.

Напомним, что Валерий и Ирина Меладзе поженились в 1989 году. В браке у пары родились три дочери: Инга, София и Арина. Через два года после рождения младшей дочери, в 2004 году, экс-солистка группы «ВИА Гра» родила от Валерия сына Константина. Об измене Ирина узнала в 2006 году, после признания артиста. Только спустя несколько лет супруги официально развелись, а в 2014 году Альбина и Валерий поженились. В том же году родился их второй сын Лука, а в 2021 дочь Агата.