Тяжелобольной Валерий Гаркалин перенес сложную экстренную операцию
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Как сообщил источник изданию «Комсомольская правда», врачи заметили у актера серьезную проблему – скопление воздуха в грудной клетке, что привело к нарушению работы легких. Чтобы устранить это, потребовалась экстренная операция.
«6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови», – сообщает источник.
Ранее состояние артиста прокомментировалаhttps://www.passion.ru/news/znamenitosti/doch-valeriya-garkalina-rasskazala-o-tyazhelom-sostoyanii-artista-01-11-2021.htm) его дочь:
«Сейчас все в том же подвешенном состоянии, в котором было. Состояние крайне тяжелое. Надеемся. Тут от нас ничего не зависит. Он под полным контролем врачей. Врачи делают все, что могут. К сожалению, тут только можно ждать», — сообщила Ника Гаркалина по телефону Андрею Малахову в прямом эфире и заявила, что надеется на помощь врачей.