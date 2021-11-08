Тяжелобольной Валерий Гаркалин перенес сложную экстренную операцию

Как сообщил источник изданию «Комсомольская правда», врачи заметили у актера серьезную проблему – скопление воздуха в грудной клетке, что привело к нарушению работы легких. Чтобы устранить это, потребовалась экстренная операция.

«6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови», – сообщает источник.