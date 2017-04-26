Вот уже несколько месяцев звезда 90-х Вадим Казаченко и его экс-супруга Ольга Мартынова разбирают последствия несложившейся семейной жизни. Пара рассталась, когда девушка была беременна, причем срок был внушительный — примерно семь месяцев. После этого последовали судебные разбирательства, которые продолжаются и по сей день. Месяц назад Ольга родила сына, о чем сам артист узнал лишь в зале суда.

«Я даже не знаю, есть ли у него имя. Только один раз в суде представитель Ольги показал незаполненное медицинское свидетельство о рождении ребенка — так она посчитала возможным меня уведомить о его рождении», — рассказал Казаченко в интервью «Телепрограмме».

По словам Вадима, на брак с Ольгой его подтолкнуло желание создать крепкую семью, на чем, как утверждает артист, девушка и сыграла, пообещав быть вместе с возлюбленным и в горе, и в радости. Однако после штампа в паспорте отношения супругов продолжились на уровне романа: они не жили вместе и лишь изредка устраивали встречи.

«У меня был тяжелый период. Я думал, что с Ольгой смогу построить семью. Она фактически на этом и сыграла, когда обещала, что мы будем вместе и в горе, и в радости. Вместе с тем, я всегда старался быть честным, открытым, поэтому уже на первом году брака признался Ольге, что совершенно не чувствую, что мы становимся родными людьми, что у нас появились какие-то семейный отношения. После регистрации брака между нами, собственно говоря, практически ничего не изменилось. Жизнь продолжалась так, словно у нас просто роман — редкие встречи, свидания. Только Ольга уже находилась в статусе жены, которого очень желала и с которым, по-видимому, так тяжело ей расстаться».

Казаченко рассказал, что сейчас бывшая жена добивается от него денег, и именно по этой причине решила пойти и заявить об их непростой ситуации на телевидении. Кроме того, артист сообщил, что хотел разойтись мирным путем, но все сложилось иначе.

«Я вообще по натуре человек мягкий, вечно ищу компромисс и понимание. Я дал ей официальный статус. И ждал подобного, когда сказал, что наша семья не сложилась, ее просто нет, и нам лучше разойтись. По идее, я должен был взять руки в ноги да пойти в ЗАГС, написать заявление. Но мне хотелось, чтобы это решение было принято солидарно, с пониманием. К сожалению, все сложилось по-другому. И я получил обвинения, как будто я какой-то ненормальный, невменяемый дяденька, который вдруг сошел с ума», — поделился Вадим.

После того, как семейные разбирательства были обнародованы, многие поклонники Мартыновой ополчились против Казаченко, обвиняя и унижая его: «Ее болельщики пишут обо мне: "Старый, страшный, никому не нужный, забытый". Ну так оставьте меня в покое! Перестаньте подогревать конфликт, подбрасывать дрова в топку».

Как утверждает артист, Ольга создает себе рекламу за счет его имени, вместо того, чтобы заботиться о ребенке: «Она раздает интервью за деньги и участвует в телешоу. И знаете, на мой взгляд, все это очень далеко от реальной жизни», — заключил Вадим.

Фото: instagram, global look press