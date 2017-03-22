Новость о том, что Ольга родила, подтвердила ее адвокат Катя Гордон. К сожалению, сам Вадим Казаченко, как выяснилось, пока даже не связался с супругой и, возможно, не знает о том, что стал папой.

«Насколько я знаю, певец ничего не сделал в день, когда его супруга родила – не позвонил и не поздравил. Зато устроил пошлое, на мой взгляд, предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Мне кажется, что мужчина, который так поступает, пока его жена рожает, не очень хороший человек. Хочется обратиться к Вадиму Казаченко. Ребят, давайте все вместе оставим стыдную попытку пожениться. Не будем усложнять ребенку жизнь, который стараниями Казаченко может получить прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении. Давайте просто порадуемся новой жизни, тем более, что это - прекрасная возможность помириться», - цитирует Гордон StarHit.

Напомним, на днях Вадим Казаченкосделал предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Певец встал перед новой избранницей на одно колено на подиуме во время модного показа. Ранее он пытался доказать, что его брак с Ольгой фиктивный.

Фото: Instagram, Global Look Press