Женщина заявила, что устала терпеть ужасное отношение супруга, который не признает их общего ребенка, называет их брак фиктивным и обвиняет жену в травли. По словам Ольги, Вадим Казаченко подал на нее десятки исков:

«Десяти исков от господина казаченко ко мне ему мало,этот взрослый уважаемый человек решил общаться со мной в соцсетях, где без конца жалуется, что я его травлю, и угрожает мне в связи с этим финансовыми вопросами и "беспокоится" за ребенка, от которого так хотел избавиться. Ну и я обращусь к нему тогда с просьбой по делу, а не со стенаниями о травле тп. Вадик, мне завтра в мфц нужен твой паспорт, чтобы получить пособие пятнадцать тысяч рублей, тк ты заявляешь, что платить мне не будешь, для нас с ребенком это очень важно, отвлекись от натравливания на меня своих "поклонниц", от походов по телеканалам с раздаванием интервью, везде где только можно о нашей личной жизни с тобой, и бесконечным висением в соцсетях, в связи с вновь обрушевшейся на тебя популярностью, я понимаю, что вы очень рады с директором этому и наверняка в связи с этим очень заняты, но опустись на землю на время - привези завтра свой паспорт, его нужно там предъявить, чтобы получить пособие. Уточняю - это просто паспорт - платить там не надо».

Напомним, недавно Вадим Казаченко сделал предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Певец встал перед новой избранницей на одно колено на подиуме во время модного показа. Он уже несколько месяцев пытаетсядоказать, что его брак с Ольгой фиктивный.

Фото: Instagram, Global Look Press