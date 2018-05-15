В Сети обсуждают редкое фото десятилетней дочери Ивана Урганта: «Так похожа на папу»

Популярный шоумен Иван Ургант предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Мало кто знает, что он воспитывает трех девочек — маленькую Валерию, родившуюся в 2015 году, среднюю Нину, появившуюся на свет в 2008 году и уже взрослую Эрику 2000 года рождения, которая приходится ему падчерицей. Также у мужчины есть пасынок Нико 1997 года рождения.

Одной из дочерей Ивана — Нине — сегодня исполнилось 10 лет. В честь этого дня папа опубликовал в своем блоге редкое фото девочки. «I ❤ 10», — написал он.