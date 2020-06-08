В Сети обсуждают нежное домашнее фото сестер Михалковых: «Хорошенькие, и с каждым днем все моложе»

33-летняя Надежда и 46-летняя Анна Михалковы очень дружны. Сестры во всем поддерживают друг друга и по возможности проводят свободное время вместе. Но в условиях самоизоляции это удается делать не так часто. И все же они встретились, провели вечер вместе, а позитивными фото поделились с подписчиками.

«Как хорошо, что пропуск дают только два раза в неделю "по семейным обстоятельствам"», — с юмором подписала Анна нежное домашнее фото с сестрой.