В Сети обсуждают нежное домашнее фото сестер Михалковых: «Хорошенькие, и с каждым днем все моложе»
Фото: Instagram
33-летняя Надежда и 46-летняя Анна Михалковы очень дружны. Сестры во всем поддерживают друг друга и по возможности проводят свободное время вместе. Но в условиях самоизоляции это удается делать не так часто. И все же они встретились, провели вечер вместе, а позитивными фото поделились с подписчиками.
«Как хорошо, что пропуск дают только два раза в неделю "по семейным обстоятельствам"», — с юмором подписала Анна нежное домашнее фото с сестрой.
«Главное до 00 добраться до дома!», — прокомментировала Надежда фото, на котором ее обнимает взрослый племянник.
«Хорошенькие, сил нет», «С каждым днем моложе», «Куколки», «Дивные», «Какие вы красивые», «Девочки красавицы», «Милахи», «Я обожаю этих счастливых женщин», «Ну наконец встретились. А то я чужой человек и то испереживалась, что даже день рождения Анны вы отмечали дистанционно», «Классные вы!», — получили Анна и Надежда немало комплиментов от поклонников.
В одном из недавних интервью Надежда Михалкова рассказала, что Анна спасла ее от послеродовой депрессии. А недавно Надежда впервые открыто показала сына и дочь от Резо Гигинеишвили.
Фото и видео: Instagram
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