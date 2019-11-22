«Мужчина и женщина»: Светлана Лобода появится в новом клипе Тилля Линдеманна
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Лидер группы Rammstein — 56-летний Тилль Линдеманн готовит к выходу собственный диск, который называется Frau & Mann (мужчина и женщина, или муж и жена, - прим. ред.).
Примечательно, что в клипе на главную песню альбома, премьера которого, судя по всему, состоится уже скоро, снялась Светлана Лобода. Певица показала в Instagram обложку будущего диска, на которой она изображена на руках астронавта. Стиль изображения отсылает в 60-е годы.
Недавно сам Тилль публиковал в социальной сети кадры со съемочной площадки.
Напомним, что именно Тилля Линдеманна считают отцом младшей дочери Светланы Лободы — полуторагодовалой Тильды. Артисты свой роман не комментируют. Тилль лишь однажды заявил, что отношения касаются лишь двоих, а Светлана отметила, что по контракту (какому именно, она не уточнила) не может рассказывать о романе с Линдеманном. «Но он офигенный!», — заявляет она.
Фото: Instagram
Линдеманн с Лободой периодически вместе попадают в объективы камер фотографов. Так, в самом начале отношений, до рождения дочери, парочка вместе была на музыкальном фестивале. После появления на свет ребенка Светлана попала в больницу, где ей провели срочную операцию. И из больницы ее забирал именно лидер Rammstein. Недавно артистке исполнилось 37 лет: день рождения она отмечала в Санкт-Петербурге в компании Линдеманна.
Фото: Instagram
Видео: Осторожно, Собчак!
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!