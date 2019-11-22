«Мужчина и женщина»: Светлана Лобода появится в новом клипе Тилля Линдеманна

Примечательно, что в клипе на главную песню альбома, премьера которого, судя по всему, состоится уже скоро, снялась Светлана Лобода. Певица показала в Instagram обложку будущего диска, на которой она изображена на руках астронавта. Стиль изображения отсылает в 60-е годы.

Недавно сам Тилль публиковал в социальной сети кадры со съемочной площадки.