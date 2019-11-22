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«Мужчина и женщина»: Светлана Лобода появится в новом клипе Тилля Линдеманна

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram

Певица показала в социальной сети обложку нового альбома немецкого артиста.

Лидер группы Rammstein — 56-летний Тилль Линдеманн готовит к выходу собственный диск, который называется Frau & Mann (мужчина и женщина, или муж и жена, - прим. ред.).

Светлана рассказывает о Тилле

Примечательно, что в клипе на главную песню альбома, премьера которого, судя по всему, состоится уже скоро, снялась Светлана Лобода. Певица показала в Instagram обложку будущего диска, на которой она изображена на руках астронавта. Стиль изображения отсылает в 60-е годы.

Недавно сам Тилль публиковал в социальной сети кадры со съемочной площадки.

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Frau und Mann🙈

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, что именно Тилля Линдеманна считают отцом младшей дочери Светланы Лободы — полуторагодовалой Тильды. Артисты свой роман не комментируют. Тилль лишь однажды заявил, что отношения касаются лишь двоих, а Светлана отметила, что по контракту (какому именно, она не уточнила) не может рассказывать о романе с Линдеманном. «Но он офигенный!», — заявляет она.

Тилль на дне рождения Светланы

Фото: Instagram

Линдеманн с Лободой периодически вместе попадают в объективы камер фотографов. Так, в самом начале отношений, до рождения дочери, парочка вместе была на музыкальном фестивале. После появления на свет ребенка Светлана попала в больницу, где ей провели срочную операцию. И из больницы ее забирал именно лидер Rammstein. Недавно артистке исполнилось 37 лет: день рождения она отмечала в Санкт-Петербурге в компании Линдеманна.

Фото: Instagram

Видео: Осторожно, Собчак!

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