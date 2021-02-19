В продолжении сериала «Секс в большом городе» Кэрри останется без мужчины мечты
Фото: Global Look Press
Актер Крис Нот, игравший одну из главных мужских ролей, решил не участвовать в съемках. Зрители также не увидят в новом сезоне одну из четырех подруг, Саманту Джонс, которую играет Ким Кэтролл.
В финале шестого сезона сериала, который вышел на экраны в 2008 году, Биг и Брэдшоу (в исполнении Сары Джессики Паркер) поженились. В фильме 2010 года выпуска пара пытается сохранить брак. По мнению поклонников, из-за того, что Крис Нот отказался от участия в ленте, сценаристы будут вынуждены прописать линию окончательного разрыва отношений персонажей.
О том, что знаменитый сериал «Секс в большом городе» получит продолжение, стало известно в январе 2021 года. Он выйдет на платформе HBO Max. Ожидается, что сиквел And Just Like That («А затем») будет включать десять эпизодов. Съемки обещают начать весной в Нью-Йорке.
Ранее источник, близкий к производству картины, уточнил, что вместо Саманты в сериале появятся два новых персонажа - афроамериканка и азиатка. Они призваны показать жизнь мультикультурного Нью-Йорка.
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Фото: Global Look Press
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