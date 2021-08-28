В пиджаке и галстуке: 2-летний сын Топалова и Тодоренко впервые вышел в свет

Ведущая программы «Орёл и решка. Россия» Регина Тодоренко впервые вывела своего единственного сына от супруга Влада Топалова в свет. Михаил, которого звездные родители чаще называют Майклом, вместе со знаменитой мамой посетил вечеринку бренда Dior.

При этом Тодоренко подобрала для наследника соответствующий случаю look: 2-летний гость светского мероприятия появился в пиджаке из светло-синей шерсти и в галстуке, дополнившем его образ с пиджаком на выпуск.