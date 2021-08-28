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В пиджаке и галстуке: 2-летний сын Топалова и Тодоренко впервые вышел в свет

Телеведущая Регина Тодоренко впервые взяла с собой на светское мероприятие сына Майкла — мальчику в декабре 2021-го исполнится только 3 года. В компании наследника 31-летняя супруга певца Влада Топалова посетила вечеринку, посвященную бренду Dior. При этом для ребенка Регина подобрала соответствующий образ: светло-синий костюмный пиджак из шерсти, галстук в тон, белую рубашку на выпуск и черные брюки.
В пиджаке и галстуке: 2-летний сын Топалова и Тодоренко впервые вышел в свет

Ведущая программы «Орёл и решка. Россия» Регина Тодоренко впервые вывела своего единственного сына от супруга Влада Топалова в свет. Михаил, которого звездные родители чаще называют Майклом, вместе со знаменитой мамой посетил вечеринку бренда Dior.

При этом Тодоренко подобрала для наследника соответствующий случаю look: 2-летний гость светского мероприятия появился в пиджаке из светло-синей шерсти и в галстуке, дополнившем его образ с пиджаком на выпуск.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Майкл

Фото: Instagram

Судя по кадрам, выложенным звездной мамой в сторис, ее сын был не в восторге от необходимости ехать на вечеринку. Однако на месте его настроение изменилось — парень с удовольствием зажигал, умиляя собравшихся гостей. Присоединилась к нему и 31-летняя мама.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в октябре 2018 года, а еще через 2 месяца у них родился первенец, которого назвали Мишей. Мальчик увлекается гимнастикой, на которую мама отправила его еще в возрасте 1 года и 9 месяцев. Недавно Регина Тодоренко поделилась видео, в котором ее маленький сын уже делает стойку на руках.

Фото и видео: Instagram

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