В пиджаке и галстуке: 2-летний сын Топалова и Тодоренко впервые вышел в свет
Ведущая программы «Орёл и решка. Россия» Регина Тодоренко впервые вывела своего единственного сына от супруга Влада Топалова в свет. Михаил, которого звездные родители чаще называют Майклом, вместе со знаменитой мамой посетил вечеринку бренда Dior.
При этом Тодоренко подобрала для наследника соответствующий случаю look: 2-летний гость светского мероприятия появился в пиджаке из светло-синей шерсти и в галстуке, дополнившем его образ с пиджаком на выпуск.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Судя по кадрам, выложенным звездной мамой в сторис, ее сын был не в восторге от необходимости ехать на вечеринку. Однако на месте его настроение изменилось — парень с удовольствием зажигал, умиляя собравшихся гостей. Присоединилась к нему и 31-летняя мама.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в октябре 2018 года, а еще через 2 месяца у них родился первенец, которого назвали Мишей. Мальчик увлекается гимнастикой, на которую мама отправила его еще в возрасте 1 года и 9 месяцев. Недавно Регина Тодоренко поделилась видео, в котором ее маленький сын уже делает стойку на руках.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram