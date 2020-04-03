В лекарствах Лолиты Милявской нашли яд, а в тумбочке — наркотики

В эфире шоу Ирины Шихман «А поговорить?» популярная певица Лолита Милявская раскрыла новые детали своей жизни. Она рассказала, что за ее спиной долгое время происходило что-то странное.

Недавно артистке пришлось уволить домработницу, которая проработала в ее квартире около 15 лет — «поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных». Сначала из сумочки Лолиты начали пропадать деньги, но доказательств тому не было. После расставания с Дмитрием Ивановым артистка убиралась дома и нашла странные бумажки.

«Я вычистила ящичек, в котором находились лекарства. Смотрю — у меня лежат там какие-то бумажки свернутые, в таких обычно халва была в старых магазинах, только здесь не было жирных пятен. Я рукой взяла, а это наркотики, настоящие наркотики, причем количество не для личного употребления. Причем сказать, что он употреблял, я не могу. Еще до этого я нашла очень много одноразовых сим-карт, а рядом еще пакетики. Я позвонила адвокату своему, сфотографировала, а он говорит: это достаточно серьезный синтетический наркотик. Я сказала: пусть у меня это официально заберут. Это было перед Новым Годом», — рассказала Лолита.

Было решено провести выемку при участии официальных лиц после праздников. Но этого не случилось — бумажки и пакетики пропали. По камерам выяснилось, что домработница тайком положила пакетик в сумочку массажистки, которую в свое время "сосватал" в семью бывший муж звезды. «У меня дома не проходной двор, я очень редко бываю. Домработница при всех ее "минусах" точно нет. Ее скорее всего шантажировали и поэтому она вынесла вещдок из квартиры», — размышляет звезда.

«Помимо того, что я нашла, до этого я поняла, что я умираю. Умирала я долго, и в мае слегла окончательно. Прям слегла так, что думала, что больше работать не буду. Я лежала в кровати, я рпо стенке доходила до туалета, "скорая" через день, и мне сказала "скорая", что что-то не так. До этого я два года проходила обследования везде, где только можно. У меня брали анализы на все, что только можно, но у меня не брали анализы на яды, это в голову никому не приходило. В один прекрасный день он принес таблетки, сказал что эти таблетки ему привез клиент из Америки. До этого я не слышала, что у него есть клиент в Америке. Но уже установлено экспертизой, что баночка действительно из Америки, из Майями, от судорог, гомеопатическое средство. У меня иногда судороги, как у любой артистки, были. Когда он мне принес эту баночку, я подумала, что мой муж обо мне так позаботился, что из Америки прим... а потом я подумала — нет, за все это время он ни разу за аспирином не сходил», — вспоминает Лолита.

После начала приема таблеток у Лолиты начались панические атаки, усугубились судороги, она начала прибавлять вес, бояться летать в самолетах, перестала водить машину, стало скакать давление. Но все говорили о психосоматике. После расставания с мужем за месяц артистка пришла в себя и сдала на анализ сами таблетки, в них нашли яд.

«У полиции было предположение, что возможно меня хотели довести до состояния недвижимости и оформить надо мной опеку. Это очень модная вещь — когда тебе медленно подвергают воздействию каких-то препаратов и ты либо заканчиваешь жизни суицидом, либо садишься на наркотики», — предположила Лолита.

Несмотря на это женщина не спешит делать громкие заявления. Сейчас она, ее адвокат и полиция расследуют обстоятельства. Сажать бывшего в тюрьму женщина не планирует, не желает брать на себя грех. Все, что Милявская хочет — аннулировать брак.