«Помолодела, развод пошел на пользу»: 56-летняя Лолита Милявская в смелом боди поделилась секретами красоты
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
В 2000-х годах Лолита Милявская вела на Первом канале шоу «Лолита. Без комплексов». Спустя без малого пятнадцать лет одна из самых эпатажных артисток отечественной эстрады не потеряла этот статус женщины без стеснения. Чего только стоит полупрозрачный комбинезон, в котором певица вышла на сцену музыкального фестиваля «ЖАРА» в 2017 году.
В своем Instagram 56-летняя Лолита часто показывает себя «без купюр» — без макияжа, во время бьюти-процедур, после переездов между городами. В новом видео, опубликованном несколько часов назад, Милявская в черном боди со смелым декольте продемонстрировала, как ухаживает за собой. «Всё, я маньяк ампулы Arnaud Ah и протестировала туалетную воду Trussardi Donna, которую считала раньше только мужской)). Приятный аромат, для брюнеток точно подойдёт - в нём есть ДВА С❤ СИЛА И СЕКС) Только не переборщите», — написала певица.
«Ого 🤭🔞😂😂👍🏻», — эмоционально высказался Сергей Жорин.
«А я и не знала, что на затылок надо…», — написала Эвелина Бледанс.
«Шикарное тело на 55👍, без целлюлита и дряблости! Здоровая сочная кожа и грудь 🔥 !! Ещё если учесть, какой у Вас рабочий график, так вообще Вы КОСМОС », «Лолочка, какая Вы классная!», «При муже были бабушкой, а развевшись, расчехлились, и снова секси-девушка», «Бабушка 👵 вы очень красивая», «Шикарная женщина, настоящая, искренняя, красивая», «Прекрасная Лолита! Невозможно не восхищаться», «Блин, Лола, ты убийственна», «Мне кажется, как вы развелись, вы сразу помолодели лет на 20 и похорошели!», «О мой Бог, что вы делаете со мной», «Лола хорошо выглядишь, развод пошел на пользу; извини, Лола, но я желаю тебе счастья», — отметили подписчики.
Больше о Лолите Милявской вы можете узнать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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