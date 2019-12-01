«Помолодела, развод пошел на пользу»: 56-летняя Лолита Милявская в смелом боди поделилась секретами красоты

В 2000-х годах Лолита Милявская вела на Первом канале шоу «Лолита. Без комплексов». Спустя без малого пятнадцать лет одна из самых эпатажных артисток отечественной эстрады не потеряла этот статус женщины без стеснения. Чего только стоит полупрозрачный комбинезон, в котором певица вышла на сцену музыкального фестиваля «ЖАРА» в 2017 году.

В своем Instagram 56-летняя Лолита часто показывает себя «без купюр» — без макияжа, во время бьюти-процедур, после переездов между городами. В новом видео, опубликованном несколько часов назад, Милявская в черном боди со смелым декольте продемонстрировала, как ухаживает за собой. «Всё, я маньяк ампулы Arnaud Ah и протестировала туалетную воду Trussardi Donna, которую считала раньше только мужской)). Приятный аромат, для брюнеток точно подойдёт - в нём есть ДВА С❤ СИЛА И СЕКС) Только не переборщите», — написала певица.