В латексе и с наклейками на голой груди: Ники Минаж показала очень откровенное фото
1/12
35-летнюю рэп-диву Ники Минаж не остановить: звезда продолжает выкладывать в свой Instagram свежие фото, балансирующие на грани эротики.
Хип-хоп-певица Ники Минаж известна не только хлесткими текстами и яркими шоу: ее пышные формы могут дать фору фигуре самой Ким Кардашьян. Так же, как и Ким, Ники обожает делиться с поклонниками своими горячими снимками, на которых позирует в костюме Евы.
На днях Минаж опубликовала в Instagram еще один кадр из скандальной фотосессии «клонов» для американского журнала Paper. На фото Ники демонстрирует свой внушительный бюст во всей красе.
Напомним, тогда фанаты певицы разделились на два лагеря: одни были в восторге от выходки звезды, другие же говорили, что этим Ники уже никого не удивит. А вы как считаете, стоит ли исполнительнице хита Anaconda продолжать эпатировать публику?
Фото: Instagram