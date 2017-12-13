35-летнюю рэп-диву Ники Минаж не остановить: звезда продолжает выкладывать в свой Instagram свежие фото, балансирующие на грани эротики.

Хип-хоп-певица Ники Минаж известна не только хлесткими текстами и яркими шоу: ее пышные формы могут дать фору фигуре самой Ким Кардашьян. Так же, как и Ким, Ники обожает делиться с поклонниками своими горячими снимками, на которых позирует в костюме Евы.

На днях Минаж опубликовала в Instagram еще один кадр из скандальной фотосессии «клонов» для американского журнала Paper. На фото Ники демонстрирует свой внушительный бюст во всей красе.