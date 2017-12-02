Самые скандальные образы Ники Минаж
Дебютный альбом Ники Минаж Pink Friday возглавил чарт Billboard 200, а сама она стала первым артистом в истории, семь песен которого одновременно были в списке ста самых успешных композиций в США. Ники выступала с такими всемирно известными артистами, как Бейонсе, Рианна, Мадонна, Бритни Спирс и Дэвид Гетта. Она была членом жюри шоу American Idol (аналог нашего «Голоса»), участвовала в рекламных кампаниях различных модных и косметических брендов, у ее Instagram более 84 миллионов подписчиков.
Популярность Минаж растет, а ее образы становятся все более дерзкими. К примеру, вот в таком виде «размноженная» Ники Минаж появилась на недавней обложке журнала Paper.
На модном показе колумбийского дизайнера Хайдера Акерманна в рамках Недели моды в Париже этой весной Ники появилась в пиджаке, оголяющем одну грудь. Сосок прикрывала блестящая квадратная наклейка.
Помимо откровенных нарядов Ники любит наряжаться Барби, обманчиво невинной феей, сумасшедшей японской школьницей, богиней БДСМ, развратной монахиней или невестой... отдающей честь. Ролевые игры и заигрывания с границами дозволенного, эпатаж и нарочитая сексуальность — это по ее части.
Миллионы людей обсуждают стиль, поведение, очередной нескромный выход или шокирующий клип Ники, спорят о том, делала она пластические операции или нет, а если да, то сколько. Ее выступления мало кого оставляют равнодушными: одни считают их пошлыми, другие не могут оторваться при просмотре и мечтают целовать сцену, на которой она лежала. А лежит Минаж во время своих шоу часто.
Разодетая как лучшая демонстрационная кукла секс-шопа, на своих концертах она исполняет нечто похожее на приватные танцы и неизменно имитирует сцены близости со своими танцорами.
Клип Anaconda, главной звездой которого стала пятая точка Ники Минаж, бил рекорды просмотров и попал в тридцатку самых сексуальных и скандальных клипов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В общем, умеет певица провоцировать, привлекать внимание, шокировать и пробуждать животные инстинкты.
Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram, youtube