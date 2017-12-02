Самой, пожалуй, скандальной певице Ники Минаж исполнилось 35 лет. Особенно консервативно настроенным читателям Passion.ru советуем не листать галерею с Ники. Но мы-то знаем, вы все равно не удержитесь.

Дебютный альбом Ники Минаж Pink Friday возглавил чарт Billboard 200, а сама она стала первым артистом в истории, семь песен которого одновременно были в списке ста самых успешных композиций в США. Ники выступала с такими всемирно известными артистами, как Бейонсе, Рианна, Мадонна, Бритни Спирс и Дэвид Гетта. Она была членом жюри шоу American Idol (аналог нашего «Голоса»), участвовала в рекламных кампаниях различных модных и косметических брендов, у ее Instagram более 84 миллионов подписчиков.

Популярность Минаж растет, а ее образы становятся все более дерзкими. К примеру, вот в таком виде «размноженная» Ники Минаж появилась на недавней обложке журнала Paper.