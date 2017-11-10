Ники Минаж обнажила грудь в новой скандальной фотосессии
1/10
На этот раз эпатажная певица превзошла саму себя.
Ники Минаж снялась топлес для обложки американского журнала Paper.
На фото Ники окружена своими «клонами», застывшими в компрометирующих позах. Журнал опубликовал свою новую обложку в Instargam под хештегом #BreakTheInternet (взорви интернет).
Снимок действительно наделал много шума в Сети. Фанаты певицы разделились на два лагеря: одни оказались в восторге от новой выходки звезды, другие же говорили, что этим Ники Минаж уже никого не удивит.
Для Paper это не первая подобная работа. Журнал также известен своей скандальной фотографией Ким Кардашьян, которая в свое время тоже взорвала интернет.
На снимке звезда реалити шоу позировала с обнаженной пятой точкой, что спровоцировало бурную реакцию среди ее фанатов.
Фото: instargam