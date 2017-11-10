На этот раз эпатажная певица превзошла саму себя.

На фото Ники окружена своими «клонами», застывшими в компрометирующих позах. Журнал опубликовал свою новую обложку в Instargam под хештегом #BreakTheInternet (взорви интернет).

Снимок действительно наделал много шума в Сети. Фанаты певицы разделились на два лагеря: одни оказались в восторге от новой выходки звезды, другие же говорили, что этим Ники Минаж уже никого не удивит.

Для Paper это не первая подобная работа. Журнал также известен своей скандальной фотографией Ким Кардашьян, которая в свое время тоже взорвала интернет.