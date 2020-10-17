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«В этих глазах можно утонуть»: Елена Ксенофонтова очаровала фанатов новым фото

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Елена Ксенофонтова

Фото: https://www.instagram.com/elena_ksenofontova_official/

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» опубликовала в Instagram снимок, который собрал множество комментариев от подписчиков.

Елена является одной из самых красивых российских актрис. За ее жизнью в Сети следят почти полмиллиона пользователей, с которыми она активно делится творчеством, историями из личной жизни и красивыми фотографиями.

Новый снимок Ксенофонтовой вызвал огромное количество восторженных откликов у ее фанатов.

«Елена Юрьевна, вы как всегда очаровательны!», «Какие глаза, глубокие, как море», «Вы необыкновенно хороши», — написали подписчики Ксенофонтовой.

Несмотря на сложную судьбу звезды телесериалов «Кухня» и «Отель Элеон», она смогла справиться со всеми жизненными трудностями и идти дальше.

Сейчас артистка много времени посвящает работе и воспитанию детей. Кстати, большую часть своих гонораров Елена жертвует на благотворительность.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Ксенофонтовой удалось отсудить дочь у мужа-абьюзера, борьба за ребенка с которым длилась четыре года.

Фото и видео: Instagram Елены Ксенофонтовой

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