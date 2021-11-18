Успенская вспомнила жуткие моменты из семейной жизни с Плаксиным: «Хотел выкинуть из окна»

Любовь Успенская и Александр Плаксин женились в 1987 году и прожили вместе 30 лет — это был самый долгий брак исполнительницы русского шансона. У пары есть общая дочь — Татьяна. Однако не все так гладко было в их семейном союзе. Весной прошлого года пара подала на развод. Экс-партнеры с большим скандалом делили совместно нажитое имущество.

Исполнительница хита «Ты же не забыл» долгие годы старательно скрывала подробности взаимоотношений с экс-супругом и не рассказывала на публике о своих мучениях, которые испытывала на протяжении всех лет брака. «Я не хотела, чтобы все знали о том, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает», — рассказала она Иде Галич во время съемок YouTube-шоу «Звезда в ответе».

Успенская вспомнила несколько самых страшных моментов, где Плаксин позволял себе поднимать руку на певицу. «У меня было выступление в концертном зале "Россия", и я должна была посетить пресс-конференцию. Он мне таких синяков наделал, что мы все отменили», — делится она личным с ведущей. Также она рассказала, что многие сцены домашнего насилия наблюдала ее дочь. «Однажды он хотел меня выкинуть из окна. Танечка была свидетельницей», — вспоминает артистка.

Исполнительница романсов отмечает, что на многие вспышки агрессии Александра оказывал сильное влияние алкоголь, однако он и в трезвом виде позволял себе разного рода оскорбительные высказывания в адрес супруги. «По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он схватил меня за волосы и по всему залу потащил. Когда он был трезвым, мог сказать: "Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица"», — делится она страшными подробностями семейной жизни.