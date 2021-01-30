Даня Милохин высказался о завершении хайпа: «Умру в 23 либо от передоза, либо застрелюсь»

Кумир молодежи сейчас находится на пике популярности. Его даже назвали «Человеком года». И это все он сделал сам! Простой мальчик из детского дома стал настоящей селебрити. Кстати, молодой человек совсем недавно переехал в Москву и был точно уверен, что станет знаменитым. Сейчас слава и узнаваемость для него стоят на первом месте и имеют очень большое значение в его жизни.

Но блогер осознает, что такая жизнь не может длиться вечно. Звезда TikTok признался, что не боится смерти, но не хочет жить без успеха. Поэтому его действия будут следующими: «Я умру в 23, я уверен. Либо от передоза, либо захочу сам. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое. Поэтому, если хайп закончится, если я пойму, что профукал свой успех, я просто застрелюсь и перезапущу всё заново», — откровенно рассказал Милохин.

Даня уверен, что его предназначение в том, чтобы быть востребованным и знаменитым. «Когда я переезжал в Москву год назад, я вообще не сомневался, что добьюсь успеха. Был уверен, что придет и слава, и подписчики. Год назад у меня ничего еще не было, но я не был несчастным человеком. Наоборот, кайфовал от жизни и брал от нее все», — добавил кумир молодежи.