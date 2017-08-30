Анастасия Волочкова явилась на дачу показаний в «костюме стриптизерши»

41-летняя Анастасия Волочкова — безусловно, яркая женщина. На ее руку и сердце претендуют состоятельные мужчины, на ее концерты спешат поклонники по всей России, она помогает людям, занимается благотворительностью, обожает детей, и время от времени демонстрирует миру свои фирменные шпагаты.

Сегодня балерина поддержала имидж экстравагантной дивы, надев на встречу с адвокатом умопомрачительной высоты туфли на платфоме, мини-платье и роскошные меха. В таком виде артистка направилась в УВД давать разъяснения по делу о мошеннике-отравителе, из-за которого чуть не погибла в собственном доме.

«После двух эфиров на Первом канале программы "Пусть говорят" о мошеннических деяниях моего бывшего водителя афериста Скиртача, меня с моим адвокатом Н.Кривченковым пригласили в УВД ПО ЦАО для дачи дополнительных объяснений. Спасибо Правоохранительным органам, что делу дан ход. Мошенник должен быть наказан за совершенные преступления в адрес многих людей, включая собственную первую семью... И дочерей...», — заявила Волочкова (фотографии можно листать с помощью стрелочек слева и справа).