41-летняя Анастасия Волочкова демонстрирует чудеса гибкости

«Самый лучший шпагат всегда получается в Крыму. Грациозный и стройный. Пробуйте повторить. Только аккуратнее, чтобы не упасть с яхты в воду», — обратилась она к подписчикам своего блога.

На фоне обсуждения более стройной фигуры и скорого замужества Анастасии Волочковой, все, казалось, позабыли, что она — не только светская львица. Балерина, не прекращающая выступать на благотворительных концертах, решила напомнить общественности о своем главном таланте — умении делать шпагаты.

«Улетаю в Грецию вновь после концертов в Крыму. Отпишитесь от меня на время моего отдыха те, кто не могут пережить моих фото с пляжа. Сама улыбаюсь и понимаю, что фото моего шпагата вызовут больше ажиотажа, чем мои фото с детьми с концертов. Могу поспорить. Так что, дорогие, наслаждайтесь», — предупредила она.

Не обошлось и без напутствия, ведь своими экзерсисами балерина, как и знаменитая в 90-х певица Наталья Штурм, преследует благую цель — считая себя достойными примерами для подражания, женщины стимулируют публику к заботе о здоровье. «Занимайтесь спортом, поддерживайте форму, будьте добрыми и повторите то, что умею делать я... Не упадите только (многие от зависти)», — пишет Настя.

«Но красиво же? Согласитесь? Сердечки тут могут ставить не многие... А мое сердечко бьется от любви к любимому человеку. Ему все нравится. Простите. Я на отдых и чувство юмора зашкаливает. Я заслужила», — подытожила она.

Шпагат действительно удался. Распростертое тело балерины гармонично вписалось в симметричную морскую картину. Желающие могут рассмотреть постройневшие ноги и более тонкую талию звезды — вероятно, она действительно влюблена.

Фото: instagram.com