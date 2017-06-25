Известная балерина едва не погибла от рук мошенников

«Я давно не ходила на первый канал в программу Пусть говорят. И долго решала, как ответить на очередное приглашение. И мой визит на телевидение, поверьте, сделан не ради пиара. Я хочу одного. Показать стране страшного человека, мошенника, афериста, обманщика. И имя ему Александр Скиртач», — сообщила Волочкова.

Скандал между Анастасией Волочковой и одним из членов ее команды вспыхнул несколько недель назад. Сегодня в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале выяснились чудовищные подробности: известная балерина могла погибнуть, а ее дочь могли похитить, если бы не счастливый случай.

Скиртач — бывший водитель звезды. В ходе эфира выяснилось, что втершись в доверие, он подсыпал своей начальнице смертельный яд, украл крупную сумму денег, а также, по всей видимости, планировал украсть ее дочь. Ему помогала жена, которая с апреля этого года помогала доставать психотропный препарат Феназепам, чтобы подсыпать его в пищу Волочковой.

«У меня была дикая слабость, мне было тяжело проводить репетиции», — призналась балерина в студии. Если бы женщина в те дни употребила алкоголь, она могла бы погибнуть. При беспрерывном употреблении Феназепама у людей, злоупотребляющих им, появляются расстройства сна, бредовые идеи, галлюцинации, страх, навязчивые суицидальные мысли.

Мама Анастасии Тамара Владимировна также вспомнила о странных просьбах Александра. «Я вспоминаю о том, что он выписал на себя доверенность на Аришу, чтоб ее куда-нибудь отвезти-подвезти. И я понимаю, что такой человек пойдет на все, если ему так нужны деньги», — поделилась женщина. Она считает, что лишь случайность уберегла ее внучку от похищения.

Помимо всего Насте устроили травлю в Сети. Она старается относиться к этому спокойно. «Человек не только похоронил живую мать, кинул детей, больную девочку, наказал и сделал бомжами. У кого еще возникнет желание его защищать? А то, что есть любители прокатиться на моем имени, оболгать меня и облить грязью, я знаю и встречаю их с открытым забралом», — сообщила она.