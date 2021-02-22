Юлия Проскурякова сообщила о смерти близкого человека: «Жутко это писать»
Фото: @uliaveronika/ Instagram
«Умерла моя любимая баба Шура…ей было 86 лет… Бабушка меня очень любила, всю жизнь проработала в санэпидемстанции, ветеран труда и дитя войны… Так получилось, что я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать ей, как сильно я ее люблю… бабушка была очень хорошим и добрым человеком, очень светлым… все лучшее, что было у меня в детстве связанно именно с ней… Головой понимаю, что 86 лет, что были проблемы с сердцем и еще ковид, и все равно… никак не могу принять, что ее больше нет… Это все-таки очень-очень больно… терять близких… Жутко это писать, но… покойся с миром, моя любимая…», — написала в своем аккаунте супруга известного артиста.
К слову, до этого мы писали, что от коронавируса скончалась мать известного футболиста Рональдиньо. Мигелина Элои Дос Сантос скончалась в больнице родного города Порту-Алегри. Женщине был 71 год, она сильно болела и была госпитализирована в клинику еще в декабре.
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Фото: Instagram
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