Умер народный артист Российской Федерации Эмиль Верник

О смерти отца сообщил его сын, популярный актер театра и кино Игорь Верник. «‎Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — сообщил телепродюсер журналистам издания ТАСС.

Агентству РИА новости артист рассказал, что еще совсем недавно его папа был бодрый и продуктивный. «‎Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — добавил звезда телеэкранов.

В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969-2002). В 1999 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. Под его руководством было поставлено более 200 радиоспектаклей. Кроме этого, он также был доцентом Школы-студии МХАТ, где преподавал на кафедре мастерства актера.

В семье режиссера выросли популярный актер Игорь и тележурналист Вадим. Внук Эмиля Верника, Григорий (сын Игоря Верника), пошел по стопам родителей и сейчас проходит обучение в Школе-студии МХАТ, уже снимаясь для больших и малых экранов.