Игорь Верник показал неудачное фото с Ириной Пеговой: «В полете открывается истинное лицо»

Когда в салоне самолета оказывается более двух творческих людей, высок риск спонтанного веселья. Актеры МХТ им. Чехова — Ирина Пегова, Паулина Андреева, Игорь Верник и Станислав Дужников — поделились забавными снимками, которые они сделали по пути в Екатеринбург.

Самая смешная фотография появилась в блоге у Игоря Верника. «В полете открывается истинное лицо... (присмотритесь к тем, кто на заднем плане)», — написал он.