Игорь Верник показал неудачное фото с Ириной Пеговой: «В полете открывается истинное лицо»
Ирина Пегова, Паулина Андреева, Игорь Верник и Станислав Дужников веселятся по пути на гастроли.
Когда в салоне самолета оказывается более двух творческих людей, высок риск спонтанного веселья. Актеры МХТ им. Чехова — Ирина Пегова, Паулина Андреева, Игорь Верник и Станислав Дужников — поделились забавными снимками, которые они сделали по пути в Екатеринбург.
Самая смешная фотография появилась в блоге у Игоря Верника. «В полете открывается истинное лицо... (присмотритесь к тем, кто на заднем плане)», — написал он.
Ирина Пегова выбрала более удачный кадр:
«Встречайте!!! Вот такая вот веселая поездочка.... прилетели, так сказать в Екатериненбург», — прокомментировала она.
А вы любите дурачиться в транспорте?
Фото и видео: instagram
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