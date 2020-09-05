Подписчики Дарьи Мороз заподозрили ее в романе с Игорем Верником

«А вы смотритесь», «Ах эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала», «Ойей... Какая дружбааа», «Вы как родные», «Нашли друг друга!!!», «Избраник?» — оставляют комментарии подписчики.

Дарья Мороз не замужем. В 2010 году она стала женой режиссера Константина Богомолова. Этот брак был для Дарьи вторым и принес творческой семье пополнение — на свет появилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 8 лет, но в итоге развелись. Недавно Мороз призналась, что у нее есть любимый человек, но его имени она не раскрыла.