Подписчики Дарьи Мороз заподозрили ее в романе с Игорем Верником
Фото: Instagram/ @d_moroz
Ни для кого не секерет, что Дарья Мороз и Игорь Верник — старые друзья. Они вместе играют на сцене и в новом сезоне снова встретятся на сцене в постановке МХТ имени А. П. Чехова «Чайка».
В преддверии начала нового театрального сезона, актриса поделилась фотографиями с репетиции спектакля, на которых запечатлена с коллегой Игорем Верником. Он в своем микроблоге сделал то же самое. Снимки получились настолько трогательными и нежными, что поклонники начали задумываться, а нет ли между актерами чего-то большего, чем просто дружба.
«А вы смотритесь», «Ах эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала», «Ойей... Какая дружбааа», «Вы как родные», «Нашли друг друга!!!», «Избраник?» — оставляют комментарии подписчики.
Дарья Мороз не замужем. В 2010 году она стала женой режиссера Константина Богомолова. Этот брак был для Дарьи вторым и принес творческой семье пополнение — на свет появилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 8 лет, но в итоге развелись. Недавно Мороз призналась, что у нее есть любимый человек, но его имени она не раскрыла.
Фото и видео: Instagram
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