Популярный телеведущий Максим Галкин — активный пользователь соцсетей. Он публикует фото и видео с друзьями и коллегами по цеху, а также со своей любимой супругой Аллой. Но в отличие от нее, 40-летний юморист не очень-то жалует селфи.

Недавно Галкин решил порадовать поклонников, выложив в Instagram, возможно, первую фотографию себя, которую сделал лично. Но большим удивлением для подписиков стало присутствие на снимке Пугачевой. Ведь это их единственное совместное селфи.

«Домой!», — подписал артист.

Многочисленные подписчики Галкина отметили естественность и красоту обоих супругов и попросили выкладывать такие фото чаще.

«Классная фотография, ни фотошопа, ни макияжа!», «Естественная красота и огромное счастье от взаимной любви! Образец для подражания всем семьям!», «Чаще выкладывайте такие фото.», «какие красивые, молодые, весёлые и счастливые!», «Блеск в глазах не подделаешь! Радуйте нас и дальше», «Аллочка Борисовна под крылышком у Галкина... Женское счастье - лишь бы милый рядом...».

Фото: Instagram